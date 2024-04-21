20 Nisan reyting sonuçları açıklandı! İşte 20 Nisan Cumartesi reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

20 Nisan Cumartesi reyting sonuçları listesi ile dünkü yapımlar arasında izlenme oranı en yüksek olan belli oldu. Dizilerin izlenme oranları yapımın uzun ömürlü olup olmayacağını belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu sebeple 20 Nisan Cumartesi reyting sıralaması ile birinci olan yapım hangisi diye merak ediliyor. İşte 20 Nisan reyting sonuçları…