20 Nisan reyting sonuçları açıklandı! İşte 20 Nisan Cumartesi reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

20 Nisan Cumartesi reyting sonuçları listesi ile dünkü yapımlar arasında izlenme oranı en yüksek olan belli oldu. Dizilerin izlenme oranları yapımın uzun ömürlü olup olmayacağını belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor. Bu sebeple 20 Nisan Cumartesi reyting sıralaması ile birinci olan yapım hangisi diye merak ediliyor. İşte 20 Nisan reyting sonuçları…
20 NİSAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
20 Nisan Cumartesi dün ATV ekranlarında Kardeşlerim,TRT1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Üç Kız Kardeş izleyici karşısına çıktı. Dünkü yapımlar arasından reyting birincisi merak ediliyor. İşte sonuçlar:
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.