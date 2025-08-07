20 şehre sağanak uyarısı! 70 km hızla fırtına geliyor

Afrika sıcakları etkisi altına giren yurdumuzda termometreler rekor sıcaklıkları gösterirken, sıcaklıklar uyutmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaşarak İstanbul dahil 20 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği açıklandı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon'un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı. Fırtınanın öğlen saatlerinden itibaren etkili olacağı da vurgulandı. Sıcaklıkların ise batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sağanak yağışın yeni haftaya kadar sürmesi bekleniyor.