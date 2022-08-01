Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız'ın hayatı medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Türk sinemasının efsane isimlerin biri olan ve güzelliği ile tanınan Banu Alkan bir dönemin en çok aranan isimlerinden bir tanesiydi. Şimdi ise televizyon programına katılarak yaptığı nişan açıklaması ile gündem oldu. Peki; Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir? Kemal Yıldız kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?