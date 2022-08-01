Haberler Yaşam Haberleri 20 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Afrodit Banu Alkan ikinci baharını yaşıyor! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 12:51

20 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Afrodit Banu Alkan ikinci baharını yaşıyor! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir?

Yeşilçam’da Afrodit lakabıyla tanınan Banu Alkan magazin gündemine bomba gibi düştü. 64 yaşındaki Afrodit üç ay önce tanıştığı iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurdu. Bir televizyon programında güzel haberi veren Banu Alkan bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini alırken “Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir? Kemal Yıldız kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. 20 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Afrodit Banu Alkan ikinci baharını yaşıyor…

20 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Afrodit Banu Alkan ikinci baharını yaşıyor! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir?

Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız'ın hayatı medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Türk sinemasının efsane isimlerin biri olan ve güzelliği ile tanınan Banu Alkan bir dönemin en çok aranan isimlerinden bir tanesiydi. Şimdi ise televizyon programına katılarak yaptığı nişan açıklaması ile gündem oldu. Peki; Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir? Kemal Yıldız kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, nişanlandığını Magazin D Yaz aracılığıyla duyurdu.

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Üç ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren 64 yaşındaki ünlü isim, nişanlandığını açıkladı.

KEMAL YILDIZ KİMDİR?

Kemal Yıldız iş insanıdır. Hollanda'da yaşayan Yıldız 44 yaşındadır. Çiftin aralarında 20 yaş bulunuyor.

Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını paylaşan ünlü isim evlilik teklifine 'evet' dedi.

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20 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Afrodit Banu Alkan ikinci baharını yaşıyor! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız kimdir?
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