20 yaşındaki genç kız kazada hayatını kaybetti

Seher Duran'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Duran, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı. Acı haberi alan Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan genç kızın ölümü, ailesi ve yakın çevresinde ve sevenlerinde büyük üzüntüye neden oldu. Yapılan işlemlerin ardından Seher Duran'ın cenazesi memleketine götürüldü.

