20 yaşındaki Mert motosiklet kurbanı

Antalya'da önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 20 yaşındaki Mert Öz'ün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarındaki beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile Mert Öz yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumundaki otopsinin ardından Mert Öz'ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'ye götürüldü.



Finike ilçesinde ise 74 yaşındaki Mehmet Kocakuş, motosikleti ile kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içinde yere yığılan 3 çocuk babası yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.