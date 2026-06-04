20 yıl önce katledilen kadının kimliği DNA ile belirlendi

Samsun Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Mart 2006'da Ozan Çayı'nda bulunan ve silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen yaklaşık 25 yaşlarındaki kadın cesedinin kimliği o dönemde tespit edilemedi. Ceset, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul Kilyos Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi, 2008'de ise soruşturma hakkında daimi arama kararı verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Aradan geçen yıllarda dosyada herhangi bir ilerleme sağlanamazken, olayın aydınlatılması amacıyla oluşturulan JASAT ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ekipleri, Ozan Çayı'nın geçtiği il ve ilçe güzergâhlarını kapsayacak şekilde 2005-2006 yılları arasında kaybolan 20-30 yaş aralığındaki kadınlara ilişkin tüm ihbarları yeniden inceledi.

Yürütülen titiz çalışmalar ve adli kayıtlar doğrultusunda, 2006'da bulunan cesedin 4 Ağustos 2004'ten beri kayıp olarak aranan ve kaybolduğunda 27 yaşında olan Gülcan Yazıcı'ya ait olabileceği değerlendirildi. Süreçte, Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'dan 15 Mayıs 2026'da alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen genetik materyalin karşılaştırılması sonucunda, kimliği belirsiz cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu kesin olarak tespit edildi.

UZUN SÜRE ŞİDDET GÖRMÜŞ

Sultan Orta ifadesinde; annesinin, babası Osman Orta ile imam nikâhlı olarak birlikte yaşadığını, çift arasında uzun süredir ciddi geçimsizlik olduğunu ve babasının annesine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Bu nedenle annesinin bir dönem Yalova'ya gittiğini ve kendisinden bir daha haber alınamadığını belirtti. Ayrıca Orta, babasının kendisi ile erkek kardeşini, yakın arkadaşı Bayram Akyürek'in yanına bıraktığını kaydetti.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda Osman Orta, Bayram Akyürek ve Yazıcı'nın kardeşi Nuri Yazıcı'nın şüpheli olduğu değerlendirildi. Şüpheliler yapılan operasyonla gözaltına alındı.