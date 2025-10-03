20 yıldır iyiliğin sembolü

Eğitim burslarıyla binlerce öğrenciye destek sağlayan TOGEMDER, sağlık ve gıda yardımlarından doğal afetlerde sunduğu acil desteklere kadar geniş bir alanda faaliyet gösterdi. Kadınların toplumsal hayata daha güçlü katılımı için geliştirilen projelerden, çocukların eğitim ve gelişimlerini destekleyen sosyal programlara kadar pek çok alanda yürütülen çalışmalar, on binlerce insanın hayatına dokundu. 20. yıl için özel olarak tasarlanan "Hayat Ağacı" logosu, TOGEMDER'in misyonunu ve değerlerini sembolleştiriyor.

Logoda yer alan yüzlerce el figürü, "iyilik için birleşen elleri" temsil ederken; güçlü kökleri geçmişe, geniş dalları ise geleceğe uzanan bir vizyonu simgeliyor. Böylece hem derneğin kurulduğu günden bugüne taşıdığı tecrübeyi hem de önümüzdeki yıllarda toplumsal dayanışmayı büyütme iradesini yansıtan güçlü bir görsel kimlik ortaya kondu. TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TOGEMDER, 2005 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde sadece bir dernek değil, bir iyilik yolculuğu olarak doğdu. Bir çift elle başlayan bu yolculuk, bugün binlerce gönüllünün desteğiyle büyüyen bir harekete dönüştü. Yeni logomuzdaki hayat ağacı; kökleriyle geçmişimizi, dallarıyla geleceğimizi, yapraklarıyla iyiliği simgeliyor."