20 yılla aranan firari çatıda yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izini sürdükleri E.O. isimli firarinin İzmit'te bir ikamette saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, aranan hükümlüyü binanın çatı katında yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yakalanan E.O. nün "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 20 Yıl, 5 Ay, 17 Gün hapis cezası. ile arandığı öğrenildi. Tamamlanan işlemleri sonrasında haddi mercilere sevk edilen E.O tutuklanarak cezaevine cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör