20 yıllık sır perdesi aralandı

Adana'da kaybolduktan 15 yıl sonra kemikleri bulunan İlyas Günal'ın, 20 yıl sonra katil zanlıları yakalandı. İlyas Günal, 18 Şubat 2006'da yaşadığı Adana Sarıçam'da kayboldu. 23 Şubat 2006'da ailesi kayıp ihbarında bulunsa da 12 Ekim 2021'e kadar izine rastlanamadı. 2021 yılına gelindiğindeyse otoyol kenarında bir menfez içerisinde kemikler bulundu. Kemiklerden alınan DNA örnekleri Günal ailesiyle uyuşunca İlyas Günal dosyası 15 yıl sonra raftan indi.

BÖLGEDE HTS İNCELEMESİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri; Günal'ın kaybolduğu döneme ilişkin HTS (telefon sinyal) kayıtlarını inceledi. İncelemelerde, Günal'ın kaybolduğu tarihte birlikte hareket ettiği değerlendirilen bazı kişilerin, kemik parçalarının bulunduğu bölgede sinyal verdikleri belirlendi. Ayrıca Günal'ın cesedinin otoyol kenarındaki menfez çevresine gömüldüğü yönünde bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 9 Haziran 2026'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda V.A, M.Y, F.A, İ.E, C.A.Y, C.M, T.Ö, V.K. ve Ö.Ç. adlı 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E'nin başka suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından, 2'si savcılıktaki ifadelerinin serbest bırakılırken, biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. V.A., M.Y. ve M.E. ise "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.