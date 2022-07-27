YKS’de 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları listesi 2022!

YKS tercihleri an itibarıyla başladı. 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla üniversiteye girmek isteyen adaylar bu noktada düşük puanla alan bölümlerin arayışına çıktı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte üniversitelerin taban puanları ile merak edilen tüm bu detaylar...