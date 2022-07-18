200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte 2 - 4 yıllık üniversite bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2022

Milyonların heyecanla beklediği o tarih geldi ve üniversite sınav sonuçları erişime açıldı. Bu noktada aldıkları düşük puanları değerlendirmek isteyen vatandaşlar "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından üniversitelerin 2022 yılına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesini paylaşması bekleniyor. Peki; 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte yanıtı...