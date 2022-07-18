200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte 2 - 4 yıllık üniversite bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2022

Milyonların heyecanla beklediği o tarih geldi ve üniversite sınav sonuçları erişime açıldı. Bu noktada aldıkları düşük puanları değerlendirmek isteyen vatandaşlar "200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından üniversitelerin 2022 yılına ait taban puanları, başarı sıralamaları ve ön lisans ile lisans bölümleri listesini paylaşması bekleniyor. Peki; 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte yanıtı...
TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM İÇİN TIKLAYINIZ
*Henüz üniversitelerin güncel taban puanları listesi yayımlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
YKS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2021 YKS taban puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları bu sistem üzerinden sorgulanıyor:
YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2021 İÇİN TIKLAYINIZ