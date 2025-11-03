200 bin depremzede daha yeni evine kavuşuyor

6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 ildeki ihya çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bugüne kadar 304 bin konutu teslim ederek yaklaşık 1,2 milyon depremzedeyi güvenli yuvalarına yerleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu ay 350 bininci konut için anahtar teslim töreni yapmayı planlıyor. Halihazırda 15 Kasım'da yapılması öngörülen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. 50 bine yakın yeni konutun daha teslimiyle birlikte yaklaşık 200 bin vatandaş daha modern ve afetlere dayanıklı yeni konutlarına yerleşmiş olacak. Önümüzdeki ay ise 453 bininci konut teslim edilecek ve tarihi seferberlik tamamlanacak.

GECE-GÜNDÜZ MESAİ

Dünyanın en büyük inşaat sahası olan deprem bölgesindeki çalışmalar, gündüz olduğu gibi gece de devam ediyor. 3 bin 500'e yakın şantiyede 200 bin işçi gündüz, 18 bin işçi ise gece ter döküyor. Kesintisiz devam eden çalışmalarla yıl sonuna kadar 453 bin konutun tamamının teslim edilmesi ve toplamda 1,8 milyon vatandaşın yeni yuvasına kavuşması hedefleniyor.

EN ÇOK KONUT HATAY'A

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıl sonuna kadar en çok Hatay olmak üzere 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy eviyle toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edilecek.