200 milyonluk saadet zinciri vurgununda kritik gelişme! Ansızın kente geldiler...

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'ndaki kuyumcuya esnaf, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından kişiler, yatırım vaadiyle para ve ziynet eşyası emanet etti. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Zülküf Ortaç, ağabeyi Zülfikar Ortaç ve Serdar Adıgüzel, 200 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyası ile ortadan kayboldu. Paralarını emanet ettikleri kişilerden haber alamayınca dolandırıldıklarını anlayan 51 kişi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayeti inceleyen savcılık, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için gözaltı kararı çıkardı.