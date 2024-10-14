200 ülkede ücretsiz Türkçe dersleri başlıyor

Türk kültürünün yanı sıra Türkçeyi de dünyaya yayan Yunus Emre Enstitüsü, ücretsiz çevrimiçi dersler için başvuru sürecine devam ediyor. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi kurslar sayesinde bugüne kadar 200 ülkeye ulaşılırken, Türkçe öğrenen kişi sayısı ise 1 milyonu aştı. 2009'da faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, hızla teşkilatlanma aşamasını tamamlayarak önemli çalışmalara imza attı. Hâlihazırda 70 ülkede 90'a yakın kültür merkezi bulunan kurum, çevrimiçi Türkçe dersleri sayesinde ise 200 ülkeye ulaşmayı başardı. Yüz yüze ve online dersler aracılığıyla bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişiye Türkçe öğreten enstitü, yeni eğitim süreci için bir kez daha dünyanın dört bir yanından başvuruları topluyor.Uzman okutmanların rehberliğinde, Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen çevrimiçi Türkçe dersleri, her dönem farklı coğrafyalardaki Türkçe meraklılarından büyük ilgi görüyor. Türkçeye en yoğun talebi gösteren ilk 3 ülke ise Mısır, İran ve Bosna-Hersek olarak sıralanıyor. Enstitü tarafından duyurulan yeni eğitim süreci kapsamında başvurular 20 Ekim'e kadar 'turkce.yee.org.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek.28 Ekim'de başlayacak olan online kurs, haftada 2 gün, 2'şer saat olarak gerçekleştirilecek. Alınan kurun kapsamına göre toplamda 36 veya 72 saat sürmekte olan dersler için ücret talep edilmeyecek. Yunus Emre Enstitüsü'nün hem yüz yüze hem de çevrimiçi derslerinde toplam 300'ü aşkın uzman okutman görev alıyor.