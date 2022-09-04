Haberler Yaşam Haberleri 2012 filmi ekranlarda olacak! 2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 4.9.2022 14:03

2012 filmi ekranlarda olacak! 2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2012 filmi 4 Eylül Pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. 2009 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından kurtulanların kahramanca mücadelesinin anlatıldığı film bilimkurgu türündedir. Peki; 2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler?

2012 filmi ekranlarda olacak! 2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

2012 filmi sinemaseverlerle buluşacak. Başrollerinde John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet gibi isimlerin yer aldığı film 2 saat 38 dakikadır. Senaristliğini Roland Emmerich ve Harald Kloser'ın yaptığı filmin yönetmen koltuğunda da Roland Emmerich oturuyor. Peki; 2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimlerdir?

2012 FİLMİ KONUSU

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera. Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numaroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletlerarasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2009

Yönetmen : Roland Emmerich

Türü : Bilimkurgu

Oyuncular : John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet

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2012 filmi ekranlarda olacak! 2012 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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