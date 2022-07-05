Maya takvimine göre 2012 yılı dünyanın sonu olarak gösterilmekteydi. Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan 2012 filminin konusu ve oyuncuları ise akşam saatleri itibariyle aratılacak. Peki 2012 filmi konusu ne? 2012 filmi oyuncuları kim?
John Cusack .... Jackson Curtis, Ara sıra bir limuzin sürücüsü olarak çalışan bir bilimkurgu kitap yazarı.
Chiwetel Ejiofor .... Adrian Helmsley, Başkan'ın bilimsel danışmanı.
Amanda Peet .... Kate Curtis, Jackson'ın eski eşi.
Liam James .... Noah Curtis, Jackson ve Kate'in oğlu.
Morgan Lily .... Lilly Curtis, Jackson ve Kate'in kızı
Thomas McCarthy .... Dr. Gordon Silberman, Kate'nin şimdiki erkek arkadaşı ve plastik bir cerrah.
Danny Glover ... Thomas Wilson, Amerika Birleşik Devletleri başkanı
Thandie Newton .... Laura Wilson, ABD başkanının kızı
Oliver Platt .... Carl Anheuser, Beyaz Saray'ın kurmay şefi.
Zlatko Burić .... Yuri Karpov, bir Rus milyarder
Beatrice Rosen .... Tamara, Yuri'nin kız arkadaşı
Chin Han .... Tenzin, bir Tibet çalışanı
Osric Chau .... Nima, bir Budist rahip ve Tenzin'in erkek kardeşi
Lisa Lu .... Grandma Sonam, Nima ve Tenzin'in büyükannesi
2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera... Asırlar önce, Mayalar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükumetler bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamadılar. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.