Maya takvimine göre 2012 yılı dünyanın sonu olarak gösterilmekteydi. Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan 2012 filminin konusu ve oyuncuları ise akşam saatleri itibariyle aratılacak. Peki 2012 filmi konusu ne? 2012 filmi oyuncuları kim?

2012 FİLMİ OYUNCULARI

John Cusack .... Jackson Curtis, Ara sıra bir limuzin sürücüsü olarak çalışan bir bilimkurgu kitap yazarı.

Chiwetel Ejiofor .... Adrian Helmsley, Başkan'ın bilimsel danışmanı.

Amanda Peet .... Kate Curtis, Jackson'ın eski eşi.

Liam James .... Noah Curtis, Jackson ve Kate'in oğlu.

Morgan Lily .... Lilly Curtis, Jackson ve Kate'in kızı

Thomas McCarthy .... Dr. Gordon Silberman, Kate'nin şimdiki erkek arkadaşı ve plastik bir cerrah.

Danny Glover ... Thomas Wilson, Amerika Birleşik Devletleri başkanı

Thandie Newton .... Laura Wilson, ABD başkanının kızı

Oliver Platt .... Carl Anheuser, Beyaz Saray'ın kurmay şefi.

Zlatko Burić .... Yuri Karpov, bir Rus milyarder

Beatrice Rosen .... Tamara, Yuri'nin kız arkadaşı

Chin Han .... Tenzin, bir Tibet çalışanı

Osric Chau .... Nima, bir Budist rahip ve Tenzin'in erkek kardeşi

Lisa Lu .... Grandma Sonam, Nima ve Tenzin'in büyükannesi

2012 FİLMİ KONUSU NEDİR?

2012, dünyanın sonunu getiren global bir felaketin ardından, kurtulanların kahramanca mücadelelerini anlatan destansı bir macera... Asırlar önce, Mayalar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükumetler bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamadılar. Tarihte daha önce hiçbir kültürde, farklı dinde ve bilim insanları ile devletler arasında bir yıl bu kadar belirgin bir şekilde önem taşımamıştır.