ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 13 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.