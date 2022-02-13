Haberler Yaşam Haberleri 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?
Giriş Tarihi: 13.2.2022 21:55 Son Güncelleme: 13.2.2022 21:56

2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?

2015’te Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya’ya dönen astronot Scott Kelly’de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Hayatın pek çok noktasından seçilen sorular ve Kenan İmirzalioğlu’nun sunumuyla yarışmacılarının bilgisini sınayıp, para ödülü kazandıran ve televizyon başında izleyenlere yeni bilgiler kazandıran Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 13 Şubat 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde sorulan 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İzleyenler tarafından merak edilen 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? sorusunun yanıtı ve diğer tüm bilgiler.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" 13 Şubat (bugün) yayınlanan son bölümünde Kenan İmirzalioğlu tarafından yarışmacıya sorulan 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?

D- Boyu beş santimetre uzamıştır. (CEVAP)

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2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra Dünya'ya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir?
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