Haberler Yaşam Haberleri 2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır?
Giriş Tarihi: 6.11.2022 23:32 Son Güncelleme: 6.11.2022 23:32

2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 6 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

2016’da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (6 KASIM 2022)

ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır?

A- Yarasa (CEVAP)


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