Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (6 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 2016'da yayımlanan akademik bir araştırmaya göre hangisinin bir türünün üyeleri birbirlerine farklı bireyler olduklarını bilerek seslenir ve kendi aralarında sık sık tartışır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (6 KASIM 2022)

ATV ile 6 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;