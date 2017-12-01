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'de 30 yılın en büyük buz parçası koptu

Giriş Tarihi: 1.12.2017 07:58 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 07:58
Şili'de 30 yılın en büyük buz parçası koptu

ülkesi 'de bulunan 'dan 350 metre uzunluğunda bir buz parçası koptu. Kopma 1990'dan bu yana Gri Buzul'da yaşanan en büyük buzul ayrılması oldu.

Antartika buz sahanlığından 350 metre uzunluğunda bir buzul parçası koptu.

280 metre genişliğinde olan buz dağı şu anda 'de turistlerden büyük ilgi gören 'un batı yakasından koptu.

Euronews'e bilgi veren iklim bilimciler bu kopmanın şaşırtıcı olmadığını ve Gri Buzul'un uzun süredir küçülmekte olduğunu aktardı.

Fakat 1990'dan bu yana bu kadar büyük bir buzul parçasının kopmadığını belirtildi.

Torres Del Paine parkı yöneticisi Michael Arcos "Gri Buzul'un geri çekilişi çoktandır devam eden bir süreç ve son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle bu geri çekilme ve erime hızlandı.

Daha önce de buz sahanlığından buna benzer buzullar kopmuştu" dedi.

Buz dağının gemilere zarar verme ihtimalinin olduğu belirtiliyor.

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Şili'de 30 yılın en büyük buz parçası koptu
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