2 milyonluk altını çaldılar jandarma’dan kaçamadılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sultanahmet'teki bir kuyumcunun kurye aracının İstanbul Silivri'de silahla durdurularak bagajından yaklaşık 2 milyon değerinde 10 kilogram altın çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, zanlıların altınları çalarak kaçtığı aracı takibe aldı. Takip sonucunda istanbul'dan Çanakkale'ye altın sevkiyatı yapan aracın şüpheli şahıslar tarafından 3 araçla önlü arkalı yakın takibe alındığını öğrendi. Ekipler kuryenin, Silivri İlçesi Semizkumlar mevkiinde önce kaza yaptırılarak, ardından silahla ateş edilerek durdurulduğunu, aracın bagaj kısmında bulunan değişik cins ve modellerde 10 kilogram altının çalındığını belirledi.





ALTINLARI ERİTEREK PİYASAYA SÜRMÜŞLER



Jandarmanın takibi sonucunda, gaspa karışan araç yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin izini süren Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şahısların kimliğini tespit etti. Olayın azmettiricisi olduğu belirlenen ve tek başına bu işi yapamadığı için bir suç örgütü ile işbirliği yapan B.K. isimli şahsın, kuyumcuda çalışan bir personel ile arkadaşlık kurarak sevkiyat tarihi hakkında bilgi aldığı, bu bilgileri örgüt lideri İ.G. ile paylaşarak hırsızlık olayını planladıkları anlaşıldı. Zanlıların, çalınan altınları rezidans dairesinde altın eritme cihazıyla kısa sürede eriterek piyasaya dağıttıkları belirlendi.



ALTIN BAVULLARININ GPS CİHAZINI SÖKMÜŞLER



Altınların içinde bulunduğu bavullara takılan GPS cihazlarını sökerek yol kenarına bırakan zanlıların, iletişimi koparmak için telefonlarını da kırıp attıkları ortaya çıktı.



JANDARMA'DAN 4 AYRI OPERASYON



Gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonun ilk aşamasında, 2 şahıs yakalanarak tutuklandı. Yapılan sorgulamalar neticesinde; gasp edilen altınların 3 parçaya bölündüğü öğrenildi. Operasyonun devamında ise altınları eritip bozdurarak nakit paraya çeviren 3 şahıs yakalandı.



Yakalanan şahısların beyanlarından yola çıkılarak 2 operasyon daha gerçekleştiren Jandarma ekipleri; 63 ayrı suçtan yakalaması olan ve 17 ayrı suçtan arandığı tespit edilen H.L. isimli şahsı Sancaktepe'deki evinde yakaladı. H.L.'nin evinde yapılan aramada, 1 adet HS-9 ibareli tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi, 7 Bin 600 TL para, 1 adet araca ait kontak anahtarı, 2 adet tek küpe, 7 adet farklı modellerde yüzük, 1 adet kolye başlığı, 1 adet altın olduğu değerlendirilen kol saati ile 3 adet samuray kılıcı ele geçirildi. H.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2 CİNAYET OLAYI AYDINLATILDI



Ayrıca, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde; şüphelilerin kullandıkları 3 aracın da çalıntı olduğu, üzerlerinde yapılan parmak izi ve DNA testleri sonucunda ise araçlardan ikisinin daha önce Maltepe ve Fatih'te işlenen 2 cinayet olayında kullanıldığı anlaşıldı. Jandarma, buradan elde edilen delillerle iki cinayet zanlısını da yapılan operasyonlarla yakaladı.



11 ŞÜPHELİNİN TAMAMI ARANIYORDU



Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak 10 farklı adreste yapılan aramalarda, Jandarma ekipleri üzerinden sahte kimlik kartları çıkan tamamı aranan 11 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; toplam 3 tabanca, 1 adet altın eritme makinesi, çocuk bezlerinin içine saklanmış vaziyette 98 Bin 040 TL para, 3 adet samuray kılıcı, 10 çalıntı araçlara ait kontak anahtarları ile hırsızlık olaylarında kullandıkları çok sayıda alet ele geçirildi.



Jandarmanın nefes kesen operasyonları sonucunda; 11 kişilik hırsızlık çetesi tek tek yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla İstanbul'da meydana gelen 2 cinayet, 2 kasten yaralama ve 6 oto hırsızlığı olayı da aydınlatıldı.