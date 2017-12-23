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, Konya'da

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan Muhammed et-Tavil ve ailesi, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. et-Tavil ailesinin, Kulübü'nün davetlisi olarak Fenerbahçe maçını izlemek üzere Konya'ya geldiği öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2017 19:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2017 21:46
Down sendromlu Filistinli Muhammed, Konya'da

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek için 'ye getirilen et-Tavil ve ailesine, Mevlana Müzesi ziyaretinde, Konyasporlu yetkililerin yanı sıra, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay eşlik etti.

Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua eden Muhammed et-Tavil ve ailesine, müze ve türbe hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Filistinli et-Tavil ailesi yaşadıklarını anlattı

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Filistin halkını haklı davalarında desteklediklerini ifade ederek "Hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Haklı davalarında hep yanlarında olacağız." diye konuştu.

Erdoğan down sendromlu Filistinli genci kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil kabul etti

Filistinli gencin babası Halil İbrahim et-Tavil de "Sayın Erdoğan dünyanın lideri. Bize çok iyi baktı. Allah razı olsun kendisinden." dedi.

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Down sendromlu Filistinli Muhammed, Konya'da
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