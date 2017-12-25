‘Başörtüsü’ skandalına soruşturma

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Göktürk
'te faaliyet gösteren özel bir eğitim kolej
i başörtülü olduğunu bilerek aldığı 6. sınıf öğrencisi Vildan Ç.'nin kaydını okulların açılmasına sayılı günler kala kıyafet yönetmeliği gerekçesiyle iptal ettirmişti. Olay sonrası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce idari soruşturma başlatılıp iki müfettiş görevlendirildi. Müfettişler konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporda kolejin Halkla İlişkiler Memuru Zeynep S. ve okul kurucusu Ahmet Can U. iddiaları reddetti. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Zeynep S. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlaması kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. Hazırlanan idari tahkikat raporunun bir örneği savcılığa gönderildi. Suç duyurusu ardından savcılıkça soruşturma başlatıldı.