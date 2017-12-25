Cüzdandan para çalan eşe dava

İstanbul
'da Mehmet İ., 4 yıl önce evlendi. İddialara göre doğum yaptıktan sonra tavırları değişen Anıl İ. ile kocası arasında tartışmalar başladı. Otomobil galerisi sahibi Mehmet İ. bir sabah pantolonunun cebinden para eksildiğini fark etti. Bunu önemsemeyen Mehmet İ., cebinden ve cüzdanından sürekli para eksilince eve gizli kamera
yerleştirdi. Bir gün pantolon ve cüzdanını salonda bırakıp banyoya girerek beklemeye başladı. Gizli kameranın saniye saniye kaydettiği o anlarda Anıl İ. bir miktar para aldı. Bunun üzerine çift tartışma yaşadı. Ardından Mehmet İ. boşanma kararı aldı. Ses kayıtlarıyla birlikte İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde yaşananları anlatan Mehmet İ., "Kendisine verdiğim kredi kartından her ay 2 bin lira nakit para çekmekte. Her gün evden çıkarken kendisine ihtiyaçları için 100 lira veriyordum. Bunu yapması beni çok üzdü. İşyerinde onun da bulunduğu bir toplantıda tehditlerde bulunup gözüme ve yüzüme yumruk attı, kolumu ısırdı" dedi. 250 bin lira manevi, 250 bin lira ise maddi olmak üzere 500 bin lira tazminat talep eden kocasına karşı boşanma dava açan Anıl İ. ise eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Eşinin bilgisi dahilinde para aldığını belirten Anıl İ., onurunun kırıldığını belirterek 250 bin TL tazminat talep etti.