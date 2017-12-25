Kardeşinin kayıp cesedi için yalvardı; bir mezar taşı olsun

Antalya'da araç kiralayan Necmettin Yavuz, 23 Ekim 2016 tarihinde arkadaşı İbrahim Açıkgöz ile Fethiye'ye gitti. Dönüşte ikili arasında Necmettin Yavuz'un boşandığı eşi nedeniyle tartışma çıktı. Necmettin Yavuz, iddiaya göre, eski eşine hakaret ettiği iddiasıyla İbrahim Açıkgöz'ü sırt ve göğsünden bıçaklayıp boğazını sıkarak öldürdü. Yolda cesedi Elmalı ve Korkuteli yakınındaki ormanlık alana gömmek isteyen Necmettin Yavuz, toprağı eliyle kazamayınca cesedi gömemedi. Cesedi aracın bagajına koyup Antalya'ya gelen Yavuz, telefonla aradığı arkadaşı Ramazan Ayhan'dan yardım istedi. Zafer Mahallesi'ndeki olimpik spor tesisleri önünde buluştuğu Ramazan Ayhan'a durumu anlatan Necmettin Yavuz, cesedi gömmek için kazma kürek temin etmesini istedi. Arkadaşını oyalayan Ramazan Ayhan ise durumu telefonla polise ihbar etti.



Necmettin Yavuz

14 AYDIR CESET BULUNAMADI

Polisin geldiğini fark eden Necmettin Yavuz, bagajında ceset olan araçla kaçarak izini kaybettirdi. Ardından Varsak bölgesindeki ormanlık alana gittiği tespit edilen araç, birkaç saat sonra Güneş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda tazyikli suyla yıkanıp temizletildi. Ardından Mersin yönüne hareket halinde olduğu tespit edilen araç, 24 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Silifke girişinde görüldü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüyle yaşanan kovalamaca, aracın bir evin istinat duvarına çarpmasıyla son buldu. Yaralı yakalanan Necmettin Yavuz'un kullandığı aracın torpido gözünde, öldürüldüğü iddia edilen İbrahim Açıkgöz'e ait nüfus cüzdanı, kredi kartları, saat, cep telefonu ve olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ele geçirildi. Ceset ise bulunamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Necmettin Yavuz hakkında Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın 11'inci duruşmasında ifade veren tutuklu sanık Necmettin Yavuz, kendisini ihbar eden Ramazan Ayhan'ın uyuşturucu ticareti yaptığını, kendisinden alacaklı olduğu için iftira attığını iddia etti. Duruşma, delillerin incelenmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan İbrahim Açıkgöz'ün ağabeyi Lokman Açıkgöz, davanın 14 aydır devam ettiğini ve henüz sonuca bağlanamadığını söyledi. Kardeşinin cesedine ulaşılamadığını anlatan Lokman Açıkgöz, en azından bir mezarının olmasını istediklerini belirtti. Duruşmalarda tutukluya defalarca seslendiğini anlatan Lokman Açıkgöz, "Suçunu kabul etmese de deliller ışığında katil olduğu belli. Ancak bunu kabul etmiyor. Biz umutla bekliyoruz. En azından kardeşimin cesedinin bir parçasını bulmak istiyoruz. Mezarını yapıp, dua etmek istiyoruz. Umarım bir sonraki duruşmada suçunu itiraf eder ve kardeşimi gömdüğü yeri gösterir" diye konuştu.