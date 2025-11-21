20,18 ve 11 yıllık faili meçhul üç cinayet daha aydınlatıldı! Bakan Yerlikaya: Peşini bırakmıyoruz

Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.
İZMİR'DE 20 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN CİNAYET AYDINLANDI
2 Aralık 2005'te İzmir'de boş bir arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili yıllarca bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden açarak modern teknolojilerle inceleme yaptı. Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler N.D., S.K. ve H.D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Üç isim de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
KOCAELİ'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNAN BEBEK CİNAYETİ 18 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
27 Mayıs 2007'de Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebekle ilgili dosya 18 yıldır aydınlatılamamıştı. 2025'te özel ekip tarafından yürütülen yeniden incelemede, olay yerindeki kutudan alınan parmak izi gelişmiş sistemlerle tekrar analiz edildi. Kimliği belirsiz izlerin E.N.Ö.'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli E.N.Ö. yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.
ÇORUM'DA 11 YIL ÖNCE İŞLENEN KADIN CİNAYETİNE FAİL TESPİTİ
6 Ocak 2014'te Çorum'da A.Ş. isimli kadın kesici aletle öldürülmüş ancak fail bulunamamıştı. 2025'te oluşturulan özel ekip, 14 ay süren saha çalışmaları sonucunda olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğunu tespit etti. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.E.Y., A.Ş.'yi "kasten öldürme" suçundan da tutuklandı.
"YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman Polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz özel polis ekipleri ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.