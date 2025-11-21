20,18 ve 11 yıllık faili meçhul üç cinayet daha aydınlatıldı! Bakan Yerlikaya: Peşini bırakmıyoruz

Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

İZMİR'DE 20 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN CİNAYET AYDINLANDI

2 Aralık 2005'te İzmir'de boş bir arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili yıllarca bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden açarak modern teknolojilerle inceleme yaptı. Üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler N.D., S.K. ve H.D. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Üç isim de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.