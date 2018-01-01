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nde, kalede selfi çekerken düştü

'nde kent manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektirmek isterken yaklaşık 50 metrelik yükseklikten düşen , yaşamını yitirdi Bugün olan Dağ'ın, olaydan birkaç saat önce sosyal medyadaki paylaşımında, "Kazasız yıl" dileğinde bulunduğu ortaya çıktı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 19:04 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 19:35
Doğum gününde, kalede selfi çekerken düştü

Tarihi 'nde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek düşen kişi, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, kentte esnaflık yapan ve tatil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezen (38), beraberindeki 3 arkadaşıyla özçekim yaptı.

Daha sonra arkadaşından kendisini Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak zıplarken çekmesini isteyen Dağ, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Ağır yaralanan ve ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayı duyan Dağ'ın çok sayıda yakını cenazeyi almak için geldikleri Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

"KAZASIZ YIL" DİLEMİŞTİ

Öte yandan, Dağ'ın bugün olduğu ve olaydan 3 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yılımızın kazasız, belasız, savaşsız, huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli, bereketli, bol kazançlı bir yıl geçirmesi dileğiyle. Allah'a emanetsiniz, selam ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandığı görüldü.

Dağ'ın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından merkez Eyyübiye ilçesinin Abdurrahman Dede Mahalesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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Doğum gününde, kalede selfi çekerken düştü
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