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Başkentte kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırının ardından çıkan da 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 06:08 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 06:36
Başkentte kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kimlikleri henüz belirlenemeyen kar maskeli 3 kişi, otomobille Demirlibahçe Ağaçlı Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önüne geldi. Araçtan inen kar maskeli kişiler, kahvehaneye rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada içeride bulunan bir kişi de silahla ateş açarak karşılık verdi.

Çıkan da kahvehanede bulunan Murat K, Ayşe K, Fırat isimli bir kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kahvehanede bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

AİLESİYLE ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

Bu arada kahvehanenin bulunduğu binada oturan ve otomobiliyle çocuğunu hastaneye götürmeye çalışan İshak T, çatışmanın ortasında kaldı.

Otomobilde bulunan eşi, kayınvalidesi ve iki çocuğuyla hastaneye gitmeye çalışan İshak T, boynundan vurularak ağır yaralandı. İshak T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 3 KİŞİ KAÇTI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırının yaşandığı kahvehane güvenlik kordonu altına alındı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, saldırıya kahvehane içinden ateş açarak karşılık veren bir kişiyi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Saldırıyı düzenleyen kar maskeli 3 kişiden birinin yaya olarak, diğerlerinin ise geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Yaralılardan Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırı sonrası olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Başkentte kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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