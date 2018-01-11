Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" davası

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten mahkum edilen Atalay Filiz'in, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ve avukatı Merve Uçanok katıldı.

Hakim Mehmet Adil Saraçoğlu, sanık Filiz'e "4 ayrı müştekiye ait 7 belge var. Ankara'da bulduğun belgelerle, Tuzla'da bulduğun belgeler var. Bunlardaki değişikliği ne zaman yaptın?" diye sordu.

"HERHANGİ BİR YARDIM ALMADIM"

Sanık Filiz de "Ben Ankara'da Elena Radchikova ve Göktuğ Göktuğ Demirarslan ile ilgili olaydan sonra Ankara'da bulmuş olduğum İbrahim Furkan Altın ve Osman Bakar'a ait belgeler üzerindeki resimleri sökerek kendi resimlerimi yapıştırmıştım. Bunları da sonraki süreçte İstanbul Tuzla'da çay ocağında çalışmaya başladığım döneme kadar yer yer kaldığım otellerde bu şekilde kullandım. Diğer belgeleri de Tuzla'da çay ocağında çalışmaya başladıktan sonra bulmuştum. Bunlara da daha sonra kendi resimlerimi yapıştırmıştım. Resimleri de kendim yapıştırdım. Herhangi bir yardım almadım." şeklinde konuştu.

Filiz'in avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde yeniden rapor aldırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Filiz ve avukatına, ek savunmalarını bildirmeleri için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi.

Sanık Filiz'in avukatının sanığın ceza ehliyeti olup olmadığı yönünde yeniden rapor aldırılması yönündeki talebini, dosya içerisinde bulunan Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi raporunun bilimsel gerçeklere uygun ve yeterli olduğu gerekçesiyle reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan Atalay Filiz'in üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Filiz'in, üzerinden çıkan kimlik belgelerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.