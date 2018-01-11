"Ben bir polise sarılmak istiyorum" dedi, polisler ona sarıldı

Edinilen bilgiye göre, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören serebral palsi hastası Eren Emir'i (15), isteği üzerine, Maçka İlçe Emniyet Müdür Vekili Ogün Algan ve polis memuru Cemil Balcı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Asker ve polisi çok sevdiğini aktaran Emir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu dışarı çıkamadığı için telefonla polisi aradığını belirterek, "Telefon açıp, ben bir polise sarılmak istiyorum, hayalim bu dedim. Polisler geldi bana sarıldı. Allah onlardan bin kere razı olsun.

DUYGUSAL ANLAR

Onları karşımda canlı canlı görünce rüyada olduğumu hissettim. Askeri, polisi hepsini çok seviyorum. Onlar için ölürüm. O bayrak var ya korudukları bayrak ya üstümüze serilsin ya da şehadetimize... Kurban olurum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra asker ve polisler için dua eden Emir, asker ve polise sürekli dua ettiğini söyledi.

Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ise emniyeti arayan Eren Emir'in engelli olduğunu ve yürüyemediği için polislerin kendisini ziyaret etmesini istediğini aktardı.

Çevik, bunun üzerine polis memurlarının Emir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmesini istediğini vurgulayarak, Eren'in isteğini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.