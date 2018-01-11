Haberler > Yaşam Haberleri > Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı

Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı

’un İspir İlçesi Göçbağlar köyünde hırsızlığı şüphesi ile yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli, karakolun nezaretindeki demir parmaklıkları eğerek kaçtı. Kaçış anı karakolun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen Olcay A. (27) kayınpederinin evinde saklandığı buzdolabın arkasında yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 19:52
Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı

Geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan çaldıkları ları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Olcay A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı.

KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

Olcay A.'nın filmleri aratmayan kaçış anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay A.'yı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay A., otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.

Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı

YAKALANDI!

Jandarmanın sosyal medya üzerinden Olcay A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri şüpheliyi buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olcay A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN