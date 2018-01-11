Geçen 20 Aralık günü Göçbağlar köyünde Mustafa ve İmdat Alkan kardeşlere ait ahırdan çaldıkları büyükbaş hayvanları minibüse yükleyerek kaçan 4 kişi, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Olcay A., 21 Aralık günü ilçe jandarma karakolunun nezarethanesinin demir parmaklıklarını eğerek kimseye görünmeden kaçtı.
KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ
Olcay A.'nın filmleri aratmayan kaçış anını güvenlik kameraları saniye saniye kaydedildi. Kaçan şüphelinin peşine düşen jandarma ve emniyet güçleri gece- gündüz Olcay A.'yı aradı. Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında bir barakada sabahlayan Olcay A., otostop yaparak Şenkaya ilçesindeki kayınpederinin evine gitti.
Demir parmaklıkları eğerek nezaretten kaçtı, kayınpederinin evinde yakalandı
YAKALANDI!
Jandarmanın sosyal medya üzerinden Olcay A.'nın izini süren güvenlik güçleri dün eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan jandarma ekipleri şüpheliyi buzdolabının arkasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olcay A. ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, Olcay A.'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.