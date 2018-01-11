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Hafriyat terörü yine can aldı
Hafriyat
terörü yine can aldı
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
16:16
Güncelleme Tarihi: 11.1.2018
16:21
Kadıköy
'de
hafriyat
kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
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