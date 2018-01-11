Haberler > Yaşam Haberleri > Hafriyat terörü yine can aldı

terörü yine can aldı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 16:21
Hafriyat terörü yine can aldı
'de kamyonu sürücüsü pazardan çıkan bir kadına çarptı. Kadın olay yerinde feci şeklide hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat terörü yine can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN