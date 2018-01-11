Navigasyonu açtı, Aydos’ta kayboldu

Gitmek istediği adresi navigasyon ile bulmaya çalışan kadın sürücü
ormanlık alanda kayboldu. İstanbul
'da, navigasyonla gitmek istediği bir adresi bulmaya çalışan kadın sürücü, bir anda gece karanlığında kendini Aydos Ormanı'nda buldu. Ormanlık alanda ilerledikçe, telefon ve internet erişimini kaybeden kadın, ormanın ortasında aracını park ederek beklemeye başladı. Telefonun çekeceği bir yer bulan kadın sürücü 155 Polis İmdat'ı arayarak yardım istedi. Kaybolan kadın ile irtibat kuran polis, "Aracının kornasını sürekli çalmasını" istedi. 1.5 saatlik aramanın ardından, korna sesini takip eden polis, kadın sürücüyü ormanlık alanda buldu. Ormanlık alanın dışına çıkarılan kadın sürücü aradığı adrese devam etti. İHA