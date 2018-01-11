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'den uyarısı! Beklenen kar yağışı 'da başlıyor! Yeni raporu!

Günlerdir merakla beklenen açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Önceki gün akşam saatlerinden sonra mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarıları geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağışlar etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Özellikle hafta sonu yurdun bir çok yerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Geçen sene bu tarihlerde 'da yoğun görülen yağışların bu sene olmaması İstanbul'da yaşayan vatandaşlara "" sorusunu sorduruyor. Prof. Dr. Orhan Şen twitter'dan yaptığı açıklamayla başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde 15 tatil (yarı yıl) tatilinde yoğun kar yağacağını belirtti. Hava durumu tahminleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 11.1.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 17:22
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Beklenen kar yağışı İstanbul'da başlıyor! Yeni hava durumu raporu!

Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, pazartesi gününden bu yana 15 derece civarında seyretti.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Beklenen kar yağışı İstanbul'da başlıyor! Yeni hava durumu raporu!
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