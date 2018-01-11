Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Beklenen kar yağışı İstanbul'da başlıyor! Yeni hava durumu raporu!

Günlerdir merakla beklenen son dakikahava durumu açıklamaları peş peşe gelmeye devam ediyor. Önceki gün akşam saatlerinden sonra mevsim normalleri altına düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş yağış uyarıları geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre ülke genelinde yağışlar etkisini arttırarak devam edeceği belirtildi. Özellikle hafta sonu yurdun bir çok yerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Geçen sene bu tarihlerde İstanbul'da yoğun görülen yağışların bu sene olmaması İstanbul'da yaşayan vatandaşlara "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu sorduruyor. Prof. Dr. Orhan Şen twitter'dan yaptığı açıklamayla başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde 15 tatil (yarı yıl) tatilinde yoğun kar yağacağını belirtti. Hava durumu tahminleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri.
Giriş Tarihi: 11.1.2018 17:21Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 17:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, pazartesi gününden bu yana 15 derece civarında seyretti.