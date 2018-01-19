Aşı yaptırmayan aileye ceza verilmeli

Aşı
karşıtı kampanyalara karşı mücadele eden Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, her çocuğun erken tanı ve tedaviye ulaşma hakkı olduğunu belirterek "Bu hakkın elinden alınması söz konusu bile olmamalı, aşı ailenin keyfi kararlarına bırakılmamalı" dedi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Vural, "Ulusal Tarama Programı"nın uygulanmasını engellemenin ileride geri dönüşü olmayan hasarlara neden olacağını söyledi. Aşı karşıtı kampanyalar yüzünden ölümcül bulaşıcı hastalıkların gelişmiş ülkelerde dahi görülmeye başladığını belirten Vural, "Fransa'da 11 aşı mecburi hale geldi. Bu aşıları yaptırmayana 2 yıl hapis cezası ve 30 bin euro para cezası var. Bizim ülkemizde de aşı yaptırmayana ceza verilmeli" diye konuştu. TARTIŞMAK UTANÇ
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, 21. yüzyılda aşıları tartışıyor olmaktan utandığını belirterek "Sağlık Bakanlığı
'nın sağlık alanında yaptığı en önemli çalışma çocuklarımızı Avrupa'dan daha iyi bir aşılama takvimi ile aşılamasıdır" şeklinde konuştu. "Ailelerin çocuklarına aşı yaptırmayarak zarar vermeye hakkı yok" diyen Doç. Dr. Ayşe Çiğdem Aktuğlu Zeybek ise uygun kanunlar oluşturulmasını istedi.