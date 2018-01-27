Kanserde ‘canlı ilaç’ dönemi başlıyor

Kanser tedavilerinde bağışıklık sistemini güçlendirici immünoterapilerin yanında şimdi de "canlı ilaç" devri başladı. Canlı ilaç, hastanın T hücresi adı verilen kendi bağışıklık sistemi hücrelerini savaşacak şekilde genetik olarak yeniden programlayarak üretiliyor. Yani kanserle kendi hücremizi savaştırma yöntemi. T hücreleri, kanseri ve diğer hücreleri tanıması ve saldırması için silah yaparak "canlı ilaç"a çevirip kanserle savaştırılıyor. CAR-T tedavileri her hasta için özel olarak üretiliyor. Löseminin ALL türünde çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılmak üzere geçen yıl ağustosta onayı alınan canlı ilacın, kanserin tüm türlerinin tedavisinde kullanılması için bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor.

SABAH, NOVARTIS'TE

?SABAH, İsviçre'nin Basel kentinde bulunan sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis'in kampüsüne girdi. Yıllardır insan bağışıklık sistemini kanserle savaşmakta kullanmanın yollarını arayan bilim insanları, hücre ve gen değiştirme ile uygulanan "canlı ilaç" uygulamasını anlattı. İşte yeni nesil kanser tedavi araştırmalarını yapan Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüleri'nde görevli iki bilim insanı, Global Onkoloji Başkanı Jeff Engelman ve Keşif Amaçlı Hastalık alanlarında Translasyonel İlaç Başkanı Lloyd Klickstein'in SABAH'a anlattıkları:

LÖSEMİNİN ALL TÜRÜ İÇİN

Hücrelerin genetik olarak yeniden programlanmasıyla ilgili projelerde çalışıyoruz. Vücudun içinde bulundukları yerlerde belirli hücrelere gen yerleştirilmesini hedeflerken, diğerlerinde vücuttan hücreleri alıp laboratuvarda üzerlerinde değişiklik yaparak hastalara uygulanabilen "canlı" ilaçlar üretiyoruz.

T hücresi (CAR-T) tedavisi, kanserle savaşmak için hastanın kendi bağışıklık sistemi hücrelerini kullanmaktadır. Löseminin ALL türünde çocuklarda ve yetişkinlerde kullanılmak üzere geçen yıl ağustos ayında onayı aldık.

Yöntem çok basit. 10 dakika içerisinde damardan infüze ediliyor. Verildikten dört gün sonra tüm kanser hücreleri hızla yok olmaya başlıyor. Tek seferlik uygulanıyor.

Kanser tedavisinde aşı uygulamalarına sıcak bakıyoruz ve bu alanda birçok yeni çalışma yürütüyoruz. Aşılama ile immün sistemi harekete geçirip kanseri öğrenmesini sağlıyoruz.

Yeni nesil kanserle mücadelede kanser tipine göre kapsamlı tedavi uygulamaları öne çıkacak.

YETMEYEN KALBİN GÜCÜNÜ ARTIRDILAR

Kalp yetmezliği, kalp pompa kasının bozulması. Tanı konulduktan 5 yıl sonra hastaların yüzde 50'si hayatını kaybediyor. Bilim insanlarının, kalbin pompalama gücünü artırmak için yıllardır yaptıkları çalışma sonuç verdi. SABAH'a konuşan Novartis Kardiyometabolizma İş Birimi, Global Marka Direktörü Bahadır Pakiş, kalp yetmezliğinde ani ölüm riskini yüzde 20 azaltan ve 2.5 yıl önce tüm dünyada satışa sunulan ilacın ülkemizde de SGK kapsamında ödenmesi için Sağlık Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü söyledi.