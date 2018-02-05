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hayata bağladı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Çinli işadamını Türk doktor hayata bağladı

Akciğer kanserine yakalanan market zinciri sahibi Zhan Shikang, 'de şifa buldu. Ülkesindeki doktorların "Eve götürün. Yapacak birşey kalmadı" dediği 55 yaşındaki işadamı Türkiye'de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan tarafından ameliyata alındı. Nefes almasını zorlaştıran göğüsteki sıvı ile tümörlü akciğer zarı çıkarılıp temizlendi. Shikang, kanserde terminal dönem denilen son evrede yapılan müdahale hem kendisinin hem de ailesinin yüzünü güldürdü. İşadamının oğlu 30 yaşındaki Zhan Mao, "Babamın hastalığı 2 yıl önce başladı. Kanser tanısı ile o dönemde ameliyat oldu. Durumu da iyiye gitti. Ancak son bir yıldır hastalığı ilerledi ve yayılım yaptı. Çin'de tıp teknolojileri çok gelişmiş bundan dolayı babamın tedavisine ülkemizde devam etmek istedik. Ancak durumu daha da kötüye gitti. Türk bir arkadaşımız bize Türkiye'de doktorların çok başarılı olduğunu söyledi ve Özkan Bey'den bahsetti. Tetkiklerimizi kendisine gönderdik değerlendirdikten sonra göğüs kafesindeki sorunla alakalı ameliyat edebileceklerini söyledi. Babamız burada ameliyat oldu. Ameliyatı çok iyi geçti. ların ilgisi ve hastaya yaklaşımı bizi çok etkiledi" dedi.

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Çinli işadamını Türk doktor hayata bağladı
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