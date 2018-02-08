Soy ağacı sorgulama nasıl ve nereden yapılır? - e-Devlet ile alt üst soy sorgulama!

e-Devlet'in yeni hizmeti soy sorgulamanın sosyal medyada hızla yayılmasından sonra yüzbinlerce kişi soy sorgulama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı aramak için araştırmalara başladı. https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girerek önce T.C kimlik numaranızı sonra da e-Devlet şifresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Daha sonra Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü sekmesi tıklanarak, Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama linkine tıklayarak soy bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz.

E-devlet uygulamasına yeni eklenen hizmet sayfayı kilitledi. Alt-üst soy bilgisi sorgulama' sistemine girenler "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir, bekleme süreniz hizmet veren kurumun işlem kapasitesine göre değişebilir. İşleminiz tamamlandığında, otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz." uyarılarıyla karşılaşıyor.

E-DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Sayfaya girenler 1800'lü yıllara kadar üst soy bilgilerini kontrol etmeye imkanı buluyor.

E - DEVLET HİZMET LİSTESİ

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e-Devlet Kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kuruma ait binlerce hizmetten siz de güvenle faydalanabilir, bu sayede zamanınızı ve paranızı boşa harcamamış olursunuz. Bu sayfa üzerindeki seçenekleri kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgi, belge veya başvuru formuna hızla ulaşabilirsiniz.

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