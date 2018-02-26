4 ilde 4 cinayet

Sivas'ta 6 çocuk babası Ahmet Turan Karakurt, evi terk eden eşiyle ilgili tartıştığı oğlu İsmail Karakurt'u (29) tabancayla başından vurarak öldürdü. Baba gözaltına alındı. Kocaeli Gebze'de Mesut Kırık (37), yolda yürürken kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Ordu Ünye'de Mustafa Çiftçi (57), sokakta kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir'de şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45) 82 yaşındaki babası Tahsin Çopur ve 70 yaşındaki annesi Tuna Çopur'u bıçaklayarak öldürdü. Zanlı gözaltına alındı.

YÜKSEL MENEKŞE / ABBAS ÇAKAR / HAMZA ALP / CEYHAN TORLAK - SABAH