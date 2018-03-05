56 akaryakıt kaçakçısı tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ve Kocaeli
'nin Körfez İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, bir grubun örgütlü olarak akaryakıt kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Dağıtım şirketleri ve akaryakıt bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale ederek satış verilerini silen şebekenin, ayrıca ithal edilen akaryakıtı dağıtıcı ve bayilik lisansına sahip firmalar aracılığıyla, faturasız olarak piyasaya sürüdüğü, şirketlere gider olarak gösterilmesi amacıyla fatura düzenleyip komisyon karşılığında sattığı ve bu yolla devletin 6 aylık dönemde en az 600 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla şebekeye, geçen 16 Şubat'ta 72 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheli, geçen hafta başından bu yana gruplar halinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 56'sı tutuklanırken, 63'ü adli kontrolle, 10'u savcılıktan, biri de polisten serbest kaldı.