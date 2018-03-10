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Bir haftada ikinci kez! Yine dayağı

Bir hafta içerisinde ikinci kez şoförü saldırıya uğradı. Müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü , 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtuldu.

Giriş Tarihi: 10.3.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.3.2018 11:34
Bir haftada ikinci kez! Yine UBER dayağı

şoförlerine yönelik saldırı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, UBER'e VIP hizmet veren lüks bir araç, önceki gün sabaha karşı 06.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı'na giriş yaptı. İddiaya göre, UBER sürücüsünü otogara çağıranlar taksicilerdi. Müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü , 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. Taksiciler, "Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz" diyerek Toslu'yu darp etti. UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtuldu. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikâyetçi oldu.

'UBER ALGI OPERASYONU OLUŞTURUYOR'

UBER şoförleri, daha önce yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER'in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin" diye konuşmuştu. UBER'den yapılan açıklamada ise "Türkiye'deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. Bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz" denilmişti.

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Bir haftada ikinci kez! Yine UBER dayağı
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