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Düşen özel uçağın kaptanı Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 09:25
Düşen özel uçağın kaptanı Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı

Pazar günü İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin DNA testi sonuçları açıklanırken, kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı.

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Düşen özel uçağın kaptanı Beril Gebeş'in cenazesi bulunamadı
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