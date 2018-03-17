Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul'da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu

İstanbul'da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve yaklaşık 5.000 polisin katılımıyla Özel Harekat Polisi destekli denetim gerçekleştirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 06:50 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 06:50
İstanbul'da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilecek olan denetimlere, İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ekipleri'nin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı. İstanbul'da 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı ve Fatih Millet Caddesi'nde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 05.00'e kadar sürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN