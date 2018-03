Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

BUGÜN NELER OLDU

Sigara sağlığa olan zararlarıyla birçok ölümcül hastalığa yakalanma riskini artıyor. Bu gerçeği neredeyse bütün sigara tiryakileri bilse de sigarayı bırakmak istemiyor ya da bırakmakta zorlanıyor. Sigarada bulunan nikotin arter basıncınca büyük bir artışa neden olurken akciğerlere fazla zarar veriyor. Sigara alışkanlığına son verilse de nikotinin sağlığa olan zararları yıllarca devam ediyor. Fransız sağlık uzmanları nikotinin verdiği zararı azaltan bazı gıdaları öneriyor.Nikotinin vücuttaki C vitamini oranını azaltıyor. C ve B5 vitaminleri açısından zengin olan brokoli ise bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor.C vitamini barındıran portakal da nikotin nedeniyle meydana gelen C vitamini eksikliğini gidermeye çalışıyor. Düzenli portakal tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor ve stresi azaltıyor.İçtiğiniz her sigarada bulunan niktonin vücudunuzda üç gün boyunca kaldığını unutmayın. Nikotin cildinize zarar veriyor. A, C, K ve B vitamini zengini havuç suyu cilde iyi geliyor ve organizmadaki nikotinin zararlarını azaltmakta etkili.En yararlı sebzelerden biri olan ıspanak sadece vitaminler açısından zengin değil ayrıca büyük miktarda folik asit içeriyor.Sağlık deposu olarak nitelendirilen kivi, sigara nedeniyle vücutta azalan A, C ve E vitaminlerinin takviye edilmesini sağlıyor.Sigara içmek vücudu susuz bıraktığından bol bol su içmek gerekiyor. Çok sayıda araştırmacı çok su içerek sigara alışkanlığına daha kolay son verilebileceğini ve vücuttaki nikotinin vücuttan daha hızlı atılabileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar bu gıdaların nikotinin bazı etkilerini azaltsa da sigara alışkanlığının verdiği tüm tahribatın önüne geçilemeyeceğini ve sağlıklı bir yaşam için asıl çözümün sigarayı bırakmak olduğunu vurguluyor.