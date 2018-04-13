İSTANBUL BOĞAZI'NDA İLK KEZ YAŞANDI! GÜNLERDİR YÜZLERCE GEMİNİN BEYAZ KABUSU...

İstanbul Boğazı'nda 5 gündür sis kabusu yaşanıyor. Aynı noktaya çöken yoğun sis günlerdir kalkmıyor. Bölgede adeta göz gözü görmüyor. Yıllardır böyle bir durumu yaşamadıklarını belirten gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydediyor. Boğaz'da Beykoz'dan başlayıp Karadeniz çıkışına kadar uzanan, bu noktada adeta kabusa dönüşen sis nedeniyle İstanbul Boğazı 5 gündür üst üste transit gemi geçişlerine kapatılıyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis öğle saatlerinde etkisini biraz olsun azaltıyor ancak akşam üstü tekrar yoğunlaşıyor.