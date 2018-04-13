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'nda ilk kez yaşandı! Günlerdir yüzlerce geminin beyaz kabusu...

'nda 5 gündür sis kabusu yaşanıyor. Aynı noktaya çöken yoğun sis günlerdir kalkmıyor. Bölgede adeta göz gözü görmüyor. Yıllardır böyle bir durumu yaşamadıklarını belirten gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydediyor. Boğaz'da Beykoz'dan başlayıp Karadeniz çıkışına kadar uzanan, bu noktada adeta kabusa dönüşen sis nedeniyle Boğazı 5 gündür üst üste transit gemi geçişlerine kapatılıyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis öğle saatlerinde etkisini biraz olsun azaltıyor ancak akşam üstü tekrar yoğunlaşıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 17:23
İstanbul Boğazı'nda ilk kez yaşandı! Günlerdir yüzlerce geminin beyaz kabusu...

İSTANBUL BOĞAZI'NDA İLK KEZ YAŞANDI! GÜNLERDİR YÜZLERCE GEMİNİN BEYAZ KABUSU...

'nda 5 gündür sis kabusu yaşanıyor. Aynı noktaya çöken yoğun sis günlerdir kalkmıyor. Bölgede adeta göz gözü görmüyor. Yıllardır böyle bir durumu yaşamadıklarını belirten gemi trafik hizmetleri yetkilileri ilk kez üst üste bu kadar uzun süreli Boğaz'a sis çöktüğünü kaydediyor. Boğaz'da Beykoz'dan başlayıp Karadeniz çıkışına kadar uzanan, bu noktada adeta kabusa dönüşen sis nedeniyle Boğazı 5 gündür üst üste transit gemi geçişlerine kapatılıyor. Sabah saatlerinde yoğunlaşan sis öğle saatlerinde etkisini biraz olsun azaltıyor ancak akşam üstü tekrar yoğunlaşıyor.

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İstanbul Boğazı'nda ilk kez yaşandı! Günlerdir yüzlerce geminin beyaz kabusu...
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