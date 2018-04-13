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Kaldırıma çarpan alev aldı

Nişantaşı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kaldırıma çarpıp alev aldı. tüpüyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 06:44
Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı
, saat 02:00 sıralarında Şişli Nişantaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ergün A., yönetimindeki 34 SEN 68 plakalı Vali Konağı caddesi üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks aracın ön kısmından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla tüpüyle söndürülen aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Lüks otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırılarak otoparka çekildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Kaldırıma çarpan lüks otomobil alev aldı
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