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şoföründen tırpanlı saldırı!

’in Çiğli ilçesinde, bir şoförü tartıştığı başka bir TIR şoförünün üzerine tırpanla yürüdü. Yaşanan olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:30
TIR şoföründen tırpanlı saldırı!

Olay, Harmandalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki şoförü sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, ellerine levye alan TIR şoförleri birbirine girdi. Bu sırada, kavgayı gören bir vatandaş araya girerek iki şoförü ayırdı. Fakat sinirlerine hakim olamayan TIR şoförü yol kenarında ot biçen bir işçinin tırpanını alarak, tartıştığı diğer şoförün üzerine yürüdü.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİLER

Yaşanan bu olay ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgayı ayıran vatandaş tarafından sakinleştirilen TIR şoförleri, olay yerinden uzaklaştı. Kavga burada son bulurken, yaşanan olayın görüntüsü sosyal medya platformlarında gündem oldu. TIR şoförünün tartıştığı diğer şoförün üzerine tırpanla yürümesi görenleri ürküttü.

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TIR şoföründen tırpanlı saldırı!
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