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‘Raylara 10 gün boyunca yaklaşmayın’

Giriş Tarihi: 26.4.2018
‘Raylara 10 gün boyunca yaklaşmayın’
TCDD, sınırlarındaki demiryolu hatları ve istasyonlarda ilaçlama yapılacağını, vatandaşların hatlara yaklaşmamasını istedi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul sınırlarındaki demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele amaçlı ilaçlama çalışması yapıldığı belirtilerek, "Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" denildi.
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‘Raylara 10 gün boyunca yaklaşmayın’
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