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i herkesin gözü önünde yaktı! Sebebi ise...

’da erkek kardeşine kızan ağabey, annesinin üzerine kayıtlı olan otomobili dökerek herkesin gözü önünde yaktı.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 07:53
Lüks otomobili herkesin gözü önünde yaktı! Sebebi ise...

Olay, akşam saatlerinde Rauf Mahallesi 216. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hakan A., kardeşi Samet A'dan annesinin üzerine kayıtlı olan 07 BGV 63 plakalı otomobili istedi. Kardeşi Samet A'nın "Araba bana lazım" demesi üzerine sinirlenen Hakan A., evin önünde park halindeki i üzerine bidonla dökerek ateşe verip kaçtı. Otomobil alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yanan araca müdahale ederken, polis çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil, polisin yaptığı incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lüks otomobili herkesin gözü önünde yaktı! Sebebi ise...
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