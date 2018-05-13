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de facia! Gelini taşıyan helikopter herkesin gözü önünde çakıldı

’da düzenlenen bir de meydana gelen helikopter sı saniye saniye böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13.5.2018 16:08

'da gelin ve damadı bekleyen kalabalık alanına inmeye hazırlanan helikopterin yere çakılmasını canlı canlı izledi. Davetlilerin büyük bir facia atlattığı olayda, düğün alanına gelini getiren helikopter davetlilerin gözü önünde düşerek alev aldı.

OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Son anda yetişen davetliler helikopter içindekileri yara almadan kurtarmayı başardı. Apar topar helikopterden çıkarılan gelin ve damat en yakın hastane götürülerek tedavi altına alındı. Helikopterin daha yüksek bir seviyeden yere çakılması olasılığında can kaybına neden olabilecek bu sadece yaralanma ile sonuçlandı.

HÜRRİYET

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Düğünde facia! Gelini taşıyan helikopter herkesin gözü önünde çakıldı
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