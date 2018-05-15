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'da bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi

'da bağımlısı Ersin Z. (25), si Zahide Z.'yi içerde sanıp evi ateşe verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 16:42
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Olay, Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bağımlısı Ersin Z. bu sabah sinin oturduğu eve geldi. Zahide Z.'nin evde olduğunu sanan zanlı, evi ateşe verip kaçtı. Şans eseri kız kardeşinde olan Zahide Z. ise bir süre sonra geldiği evini yanarken buldu. Sinir krizi geçiren kadın, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Alevlerin büyümesi üzeri olay yerine itfaiye çağırıldı.

''ASIL AMACI BENİ YAKMAKTI''

Gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada Zahide Z., "Evime oturmaya kıyamazdım, tüm eşyalarım mahvoldu. Beni yaktı Allah'ta kendini yaksın. Asıl amacı beni yakmaktı, şans eseri kız kardeşime gittim. Verilmiş sadakam varmış" dedi. Kullanılamaz durumdaki evine bakıp, gözyaşlarına boğulan kadına ise komşuları, "Üzülme biz sana evimizdeki eşyalardan getiririz" dedi. Şüpheli Ersin Z.'nin ise evi yaktıktan sonAntalyalya'ya gideceğinin söylemesi üzerin, polis otogarda tedbir aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da uyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi
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